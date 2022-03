Batte forte il cuore dei pesaresi e degli ambulanti del San Decenzio: la raccolta di vestiti e viveri per l’Ucraina

PESARO – Batte forte il cuore dei pesaresi e degli ambulanti del mercato del San Decenzio. Seconda settimana di raccolta di abbigliamento, coperte e anche cibo in scatola per andare in soccorso alle persone ucraine scappate dalla guerra o ancora bloccate nel paese.

Una parte di quanto raccolto in mattinata

Il referente per gli ambulanti, Valerio Tamburini ha organizzato la raccolta ed è molto soddisfatto: «E’ una raccolta straordinaria. Abbiamo già riempito 10 camion grazie al cuore dei pesaresi e degli ambulanti del San Decenzio. Volevamo dare un aiuto concreto alla popolazione che soffre. Una parte è destinata agli ucraini che sono a Pesaro e una parte, grazie alla protezione civile, sarà inviata nei luoghi del conflitto. Questo dimostra la sensibilità di un importante mercato come quello di Pesaro. I cittadini hanno risposto presente. Hanno portato coperte, vestiario per bambini e tutto quanto serve in questo momento. Infine il cibo in scatola. Siamo molto soddisfatti di questo gesto di vicinanza concreta al popolo ucraino».