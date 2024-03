PESARO – Uno spettacolo di luci e di scintillii che ondeggiano nell’aria. La Capitale italiana della cultura accoglie la prima italiana di Spark, la poetica installazione dell’artista Daan Roosegaarde, in programma nel parco Miralfiore dal 22 al 24 marzo, dalle ore 20 alle 23, quando migliaia di piccoli fuochi d’artificio organici e biodegradabili fluttueranno nell’aria avvolti nelle prime notti di primavera per narrare l’arte, la tecnologia e la sostenibilità de ‘La natura della cultura’ di Pesaro 2024. Special partner della tre giorni di performance BPER Banca.

Per Daan Roosegaarde, «Spark è un luogo di meraviglia che mostra una nuova alternativa sostenibile per celebrare lo spazio e il tempo. Abbiamo iniziato la nostra conversazione per avviare questo progetto – precisa Roosegaarde – circa due anni fa parlando del sogno che avevamo delle lucciole. Il riferimento è andato a Pasolini e a ciò che ha scritto sulle lucciole, che vede come simbolo della disconnessione tra uomo e natura».

Sul parco urbano della Capitale, l’artista ha detto: «Volevamo un posto che fosse pubblico – com’è il Miralfiore – che potesse diventare buio e che avesse degli alberi. In questo caso la location ha anche un teatro che consente alle persone di accomodarsi e godersi al meglio lo spettacolo. Volevamo crear qualcosa che fosse poetico e naturale al tempo spesso, per questo abbiamo cercato a lungo la location perfetta, anche in altre città tra cui Londra e, sarò onesto, credo che questa lo sia».

Spark – Ritornano le lucciole (foto Alessandra Gasparini 1280)

L’artista si è ispirato alla luce magica delle lucciole e al desiderio di rendere più attuale e sostenibile il rituale dei fuochi d’artificio. Il risultato è Spark, una performance che invita i visitatori a meravigliarsi e riflettere. Lo spettacolo è una metafora pasoliniana delle lucciole, elementi che non si oppongono all’oscurità ma alle luci abbaglianti della società dello spettacolo e del consumo.

«Siamo molto orgogliosi – dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci – di poter ospitare un evento così importante, di levatura mondiale. Uno spettacolo unico, che ci stupirà, ci farà emozionare, ci lascerà a bocca aperta, con le sue suggestioni ed esplosioni di colori e luci, che illuminerà il cielo del nostro bellissimo parco Miralfiore. Non c’è un piano B, non c’è una Pianeta B: abbiamo – tutti – la responsabilità di fare la propria parte per contrastare il cambiamento climatico».

Spark – Ritornano le lucciole (foto Alessandra Gasparini 1280)

L’installazione arriva a Pesaro 2024 forte del sostegno dello special partner di progetto BPER, come spiega Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione Regionale Centro EST di BPER Banca: «Spark è una narrazione di luci, forme e atmosfere straordinarie. Averla in Italia, in anteprima nazionale a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, rappresenta un’occasione unica alla quale BPER ha voluto fortemente dare il proprio contributo. Per noi la cultura, la sua promozione, la sua divulgazione sono elementi essenziali per unire comunità e idee, per condividere valori positivi e unire territori. Siamo sicuri che Spark diventerà uno tra gli appuntamenti da ricordare del ricco programma di Pesaro 2024 – Capitale Italiana della Cultura».

In una maniera pura e ancestrale, diretta, «capace di riconnettere gli individui, fra loro e con l’ambiente – spiega Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza – Spark sarà tra le narrazioni più forti de ‘La natura della cultura’ di Pesaro 2024. Trascinati dallo stupore fanciullesco, ingenuo e primitivo, spingerà a riconnetterci con le nostre origini, facendoci riflettere. Facendoci vivere un’esperienza che sarà patrimonio collettivo per le attuali e future generazioni».

«Spark arriva a Pesaro da una vecchia fabbrica di vetro di Rotterdam – sottolinea Agostino Riitano, direttore artistico di Pesaro 2024 – per brillare in una stupefacente performance di luci. L’opera è portatrice di un messaggio tanto delicato quanto potente ed è uno dei progetti in cui i temi della sostenibilità, così cari all’autore, dimostrano di non essere antagonisti della creatività o della tecnologia. Al contrario, il pensiero creativo e la creazione di progetti sociali attraverso l’arte fecondano la relazione natura-tecnologia e la dirigono verso un mondo più felice».

Spark – Ritornano le lucciole (foto Alessandra Gasparini 1280)

La performance di Spark è stata realizzata a Tokyo, Bilbao, Aix-en-Provence, Madrid, Auckland, Giordania, Melbourne, Londra e Leeuwarden nei Paesi Bassi. È vincitrice dei Dutch Creativity Awards 2022 e di 3 Lovie Awards, inclusi il People’s Lovie Winner.

Cronoprogramma: dal 22 al 24 marzo dalle ore 20 alle 23, Cavea del Parco Miralfiore. Ingresso gratuito con priorità di accesso per i possessori della Card Pesaro Capitale.