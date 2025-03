Vandalismi e sicurezza, Fdi Pesaro: «Chiediamo vigile di quartiere»

PESARO – Vandalismi e bivacchi, Fratelli d’Italia incalza l’amministrazione. «Il Comune di Pesaro deve intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini con tutti gli strumenti a sua disposizione – Questa la richiesta dei consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d’Italia Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta, Cristina Canciani e Giovanni Corsini – abbiamo protocollato un’interpellanza per capire se l’amministrazione intende attivarsi ed in che modo ed invitiamo il consiglio comunale ad affrontare questo tema nelle specifiche commissioni. Da anni segnaliamo problematiche legate alla sicurezza ed a zone grigie della nostra città, l’amministrazione ha sempre e solo minimizzato il tema, evitando di affrontarlo ed ora è in grave ritardo su più fronti».

Fdi Pesaro prosegue: «In questi giorni la situazione di largo Miccichè, con veri e propri bivacchi e devastazioni da parte di alcuni giovani che passano il loro tempo danneggiando la città e importunando i passanti, sta allarmando e preoccupando molto i cittadini. Leggere che il presidente di quartiere di centrosinistra ritiene la situazione sostanzialmente sotto controllo in quanto la società partecipata è intervenuta per pulire la mattina dopo gli accadimenti fa capire che ancora una volta il problema è sottovalutato.

In questo periodo il centro storico, ma anche tanti quartieri della città sono presi d’assedio da furti e tentativi di infrazioni. Negli ultimi giorni è stata colpita la tabaccheria di via Cattaneo, qualche giorno fa l’intervento di un consigliere di quartiere di Ascoltiamo Pesaro che ha prontamente avvisato le forze dell’ordine ha impedito un altro furto in pieno centro. In via Castelfidardo la gioielleria ha subito un furto con scasso in pieno giorno. L’elenco ormai è enorme. Troppe zone del centro sono passate dall’avere dei problemi saltuari a manifestare criticità ormai croniche e gravi».

«In zona Galleria Roma e dintorni il degrado porta con sé cattive frequentazioni e reca danni ai cittadini ed alle attività che operano nella zona. Situazioni simili avvengono anche in piazzale Lazzarini ed in via Giordani di fronte al conservatorio. In via Luca Della Robbia sembra che il comune, dopo anni di inattività, abbia proprio gettato la spugna. Dopo il sopralluogo di Biancani con tanto di annunci e foto, un plateale nulla di fatto. Gli Orti Giulii sono stati per l’ennesima volta abbandonati a sé stessi e quindi attualmente mal frequentati.

L’ex “Campo Base”, vicino al parcheggio retrostante la stazione è oggetto di occupazioni, bivacchi, danneggiamenti, con frequentazioni oltre ai margini della legalità.

Il problema dello spaccio permane, la zona tra stazione, parco Miralfiore e monumento della resistenza è ormai tristemente identificata come triangolo dello spaccio mentre dovrebbe essere il biglietto da visita della città per chi la raggiunge in treno.

Insieme a quello dello spaccio, Il problema delle baby gang diventa sempre più preoccupante. Questo fenomeno che purtoppo è presente a Pesaro da alcuni anni, non viene debitamente contrastato e si sposta di quartiere in quartiere. Piazza Redi, Celletta, Vismara, oggi Centro storico. Così facendo dobbiamo solo chiederci quale sarà la prossima zona ad essere colpita.

Chiediamo un maggiore presidio della polizia municipale investendo sulla figura dei vigili di quartiere, un presidio vicino alle persone che può essere un vero deterrente. Se come dice l’amministrazione, ha liberato delle risorse dopo aver riportato la funzione di polizia locale in capo al comune e non più all’unione di pian del bruscolo, inserisca al più presto queste figure per potenziare i vigili di quartiere. Chiediamo anche un serio programma di assunzioni in tal senso.

Occorre rafforzare i presidi di videosorveglianza e tutti quegli accorgimenti tecnologici che possano dare importanti informazioni nelle indagini oltre che fungere da deterrenza. Anche su questo l’amministrazione è indifendibile. È oltre dieci anni che si sente parlare delle telecamere per i varchi della Ztl ed il comune non è ancora riuscito a terminarle. Inoltre, ed è la prima cosa che dovrebbe fare il comune, occorre un piano di lotta al degrado, illuminazione e riqualificazione dei luoghi abbandonati, per evitare che ulteriori zone della città non siano più frequentabili dai cittadini».