I carabinieri hanno notato un via vai in casa, così hanno proceduto al controllo e trovato della marijuana in un armadio. Il fatto accaduto a Vallefoglia

VALLEFOGLIA – Finisce nel vortice dello spaccio per le difficoltà economiche. Arrestato. Uno strano via vai nella sua abitazione, quanto basta per far alzare le antenne ai carabinieri.

I militari di Vallefoglia hanno controllato un 40enne del posto sospettato di condurre una attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Così hanno chiesto l’autorizzazione al Gip per una perquisizione personale e domiciliare.



Il 40enne si è mostrato subito collaborativo. Nonostante i militari si fossero presentati con l’unità cinofila pronta a fiutare la droga, l’uomo ha aperto l’armadio e consegnato una scatola di scarpe. Dentro c’erano poco meno di 90 grammi di marijuana, con parte di essa già divisa in dosi pronte per lo spaccio. In casa aveva anche 1 grammo circa di cocaina. Così è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.



È stato portato davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo ha ammesso gli addebiti, sottolineando che in parte era per uso personale.

Si tratta di un ragazzo incensurato, trascinato nel business della droga per via di alcuni debiti. A gennaio aveva perso il lavoro e, trovatosi in difficoltà, ha scelto la scorciatoia sbagliata.



Ora ha trovato un nuovo lavoro, elemento chiave su cui ha insistito l’avvocato così come per l’assenza di precedenti. Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il 40enne.