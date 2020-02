Vallefoglia, si sdraia in mezzo alla strada e prende a schiaffi un carabiniere, arrestato

Il fatto è accaduto in via Roma. Protagonista un italiano di origini ucraine di 32 anni. Tre mesi di condanna e pena sospesa

VALLEFOGLIA – Si sdraia in mezzo alla strada e poi prende a schiaffi i carabinieri, arrestato.

Serata sopra le righe in via Roma a Vallefoglia la sera del 16 febbraio, quando alcuni automobilisti hanno dato l’allarme perché un uomo passeggiava lungo la carreggiata. Alcuni passanti sono stati insultati verbalmente dal giovane, un italiano di origini ucraine di 32 anni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Montecchio e lo hanno trovato steso in mezzo alla strada. Una situazione molto pericolosa. Quando i militari si sono avvicinati l’uomo ha iniziato a inveire contro i carabinieri con ogni tipo di insulto. «Vi spacco la faccia»e ancora «Venite qua tanto non potete farmi niente». Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118.

Arrivata l’ambulanza, il 32enne inizialmente è salito a bordo accettando la visita di controllo. Ma subito dopo di scatto ha iniziato a inveire contro i medici e a tirare calci contro le cose scaraventando via qualche oggetto. Di qui l’intervento dei militari: un carabiniere ha rimediato uno schiaffo in faccia. Mentre un altro militare per fermarlo ha rimediato qualche lesione al polso, giudicata poi guaribile in tre giorni.

I tre carabinieri lo hanno definitivamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno portato via per i controlli in caserma. Risultava già noto alle forze dell’ordine con precedenti di polizia.

Il 17 febbraio c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane si è visto infliggere una condanna di 3 mesi e 15 giorni, con pena sospesa. L’ucraino ha chiesto scusa ai carabinieri durante l’udienza.