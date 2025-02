VALLEFOGLIA – Oltre mezzo chilo di droga in garage, arrestato. A Vallefoglia i militari della guardia di finanza di Urbino hanno perquisito l’abitazione di un 31enne del posto, operaio. Il giovane era già stato al centro di un giro di spaccio in passato. Così l’attenzione si è rinnovata. In garage, neanche troppo nascoste, aveva stipato alcune confezioni di stupefacente, precisamente 520 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana. In casa aveva anche 1800 euro in contanti, tutti elementi che hanno portato i finanzieri a credere che stesse portando avanti un’attività da pusher, così lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Comparso davanti al giudice per la direttissima, il giovane ha ammesso gli addebiti, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con il permesso di potersi recare al lavoro. Il legale ha chiesto i termini a difesa per definire la strategia difensiva. L’udienza è stata aggiornata a marzo. Il giovane in passato aveva già patteggiato un anno per il reato di spaccio e sembra esserci ricascato.