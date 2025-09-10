Vallefoglia, morto da giorni in casa: il cane lancia l’allarme

VALLEFOGLIA – L’odore nauseabondo e quel cane che faceva avanti e indietro sul terrazzo. Un movimento che ha insospettito il vicinato, allarmato pure dal fatto che il suo padrone non si faceva vedere, come scomparso nel nulla, da diversi giorni.



I vigili del fuoco di Urbino, insieme al 118 e ai carabinieri hanno raggiunto via Niccolò Paganini, a Montecchio, per fare un controllo in quella abitazione. La porta era chiusa e nessuno rispondeva. Una volta entrati, hanno trovato l’uomo che viveva nello stabile, un 49enne, in stato di decomposizione. L’ipotesi è che l’uomo fosse morto da diversi giorni. Un decesso per cause naturali, tanto che non è stata disposta nemmeno l’autopsia.



