Vallefoglia, prende a mazzate la porta degli zii: sanzionato per ubriachezza molesta

Intervento dei carabinieri a Vallefoglia per un rumeno di 37 anni in escandescenze. Risolto anche il caso di un incidente

VALLEFOGLIA – Voleva spaccare a mazzate la porta degli zii, ricoverato e multato. Intervento dei Carabinieri nella notte fra lunedì e martedì (12 e 13 luglio) a Vallefoglia, dove un rumeno di 37 anni ha dato in escandescenze per aver alzato troppo il gomito.

Completamente ubriaco, era convinto che gli zii fossero a casa, così ha iniziato prima a bussare alla porta poi una volta persa la pazienza ha colpito l’ingresso con un bastone causando dei danni. Sul posto è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri a seguito della chiamata dei vicini allarmati dai rumori. L’uomo era totalmente ubriaco e ha accettato di sottoporsi alle verifiche mediche. É stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Altro caso di forte stato di ebbrezza per una ragazza di 30 anni che era alla guida di un’auto il 25 giugno scorso. La giovane si è letteralmente capottata sulla strada Feltresca. Ieri – 13 luglio – è arrivato l’esito degli esami tossicologici. La ragazza aveva un livello di alcol tre volte superiore al limite consentito. Motivo per cui è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Le sono stati decurtati 10 punti mentre l’auto non è stata sequestrata perché era del fidanzato.