Vallefoglia, la bomba per far saltare il bancomat gli esplose in casa: non si trova, processo sospeso

PESARO – La bomba che doveva far saltare un bancomat gli era esplosa tra le mani lasciandolo cieco e mutilato. Ma ora lui non si trova e il giudice ha sospeso il processo ordinando le ricerche per almeno 14 anni.



Udienza davanti al Gup per un 38enne rumeno, accusato del delitto di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente, di non c’è più traccia. Sarebbe tornato in Romania o comunque è all’estero, ma al momento è irreperibile. L’avvocato ha sollevato un’eccezione perché l’imputato non ha ricevuto le notifiche e non è a conoscenza dell’udienza.

L’uomo ha perso entrambe le mani a causa della deflagrazione dell’ordigno artigianale che stava preparando. E ha perso anche la vista. Ora è totalmente invalido.

Era il 10 giugno 2023 quando il boato si propagò dalla mansarda dell’abitazione dell’Apsella dove da circa un anno era ospitato dalla sorella. Non era da solo, ma l’altro complice è scappato e ha fatto perdere le proprie tracce, lasciando il compagno ferito.



I carabinieri del R.I.S. di Roma hanno accertato che la sostanza esplosiva utilizzata era T.AT.P. (triperossido di acetone). Si tratta di un esplosivo ad elevatissimo potenziale realizzabile artigianalmente con sostanze facilmente reperibili in commercio. La pericolosità nel maneggio di questa sostanza risiede nell’estrema sensibilità agli urti, alla frizione, alla fiamma e finanche alle temperature ambientali elevate. L’esplosivo viene impiegato per la preparazione di ordigni artigianali per assalti agli sportelli bancomat.



Per gli inquirenti era quello il motivo della fabbricazione dell’ordigno. L’uomo aveva precedenti.



Scaduti i termini per la custodia cautelare ai domiciliari, l’uomo ha lasciato l’Italia. Non si trova e non ha ricevuto le notifiche dell’inizio del procedimento penale. Così il giudice ha sospeso il processo e ha disposto le ricerche fino al 2039. Se in questo lasso di tempo verrà trovato, allora il processo si potrà svolgere altrimenti tutto potrebbe chiudersi con un nulla di fatto.