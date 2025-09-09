Urbino, la Polizia aiuta una turista tedesca malata di Alzheimer a ritrovare il marito

URBINO – Sola, spaventata, senza documenti e cellulare, turista tedesca malata di Alzheimer si perde in centro a Urbino.



Un fatto che ha avuto un lieto fine, ma che ha destato molta preoccupazione e apprensione.



La signora, sulla settantina, si è presentata nei giorni scorsi in un bar del centro di Urbino parlando alla rinfusa un po’ in tedesco e un po’ in inglese. In tensione e agitata, è riuscita a farsi comunque capire e a spiegare che aveva perso il marito.



La donna era in vacanza a Urbino, ma si era praticamente allontanata dal marito e ora non riusciva ad avere riferimenti, in pieno stato di confusione. La proprietaria del bar insieme a una amica hanno cercato nelle vicinanze e nelle vie limitrofe il marito, ma senza esito. Hanno quindi chiamato il 112 segnalando la storia.

La Volante del commissariato di Urbino è intervenuta prontamente andando a rassicurare la donna e allo stesso tempo chiedere indicazioni sul marito. Uno degli agenti parlava inglese ed è riuscito a farsi dare dei dettagli dell’uomo e una descrizione.

Poi l’intuizione giusta è arrivata nel momento in cui i poliziotti hanno deciso di andare a vedere dentro il Palazzo ducale.

Dopo venti minuti di ricerche gli agenti sono scesi insieme al marito, che ha quindi riabbracciato la moglie. Tutto è finito per il meglio, con la donna che si è tranquillizzata.