Tragedia a Sassocorvaro, 25enne trovato morto in casa

AUDITORE – Tragedia a Casinina. Un ragazzo di 25 anni, è stato trovato morto in casa nella frazione di Sassocorvaro Auditore.



Sul posto i carabinieri della caserma di Sassocorvaro Auditore che stanno procedendo con le indagini per accertare le cause del decesso del giovane. Forse un malore, ma tutto è ancora al vaglio degli inquirenti che hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause. La piccola comunità di Casinina è in shock per la notizia che l’ha colpita ieri, 26 agosto, intorno alle 18 del pomeriggio. Nell’ultimo periodo, il ragazzo era alla ricerca di un impiego in zona, dopo aver frequentato il liceo artistico “Scuola del Libro” di Urbino. Il ragazzo viveva insieme alla madre e al loro cane in un appartamento.



Appassionato di skateboard, di sport e musica. Da qualche tempo aveva iniziato a comporre anche dei suoi brani musicali.