Pesaro, tenta di aprire le auto in sosta, denunciata 48enne

PESARO – Tenta di rubare la borsa in un’auto, denunciata. L’altra mattina verso le 10 una cittadina ucraina di 48 anni ha percorso a piedi via Guido D’Arezzo, nel quartiere di Pantano. Ha provato ad aprire una per una le auto in sosta.



Quasi tutte erano chiuse e non poteva forzarle altrimenti sarebbe scattato l’allarme. Ma di tentativo in tentativo ha centrato l’obiettivo. Una utilitaria non era chiusa, quindi la signora è riuscita a spalancare la portiera. All’interno c’era una borsa, l’obiettivo della donna. Ma in quel frangente un passante ha visto tutta la scena e ha allertato la polizia. Sul posto si è precipitata la Volante che ha sorpreso la signora. La borsa conteneva solo documenti e non soldi, quindi la donna non è riuscita a impadronirsi di nulla grazie al tempestivo intervento degli agenti. I poliziotti l’hanno denunciata per furto aggravato dal fatto che il bene era esposto in una pubblica via. Niente soldi insomma, ma la donna ha rimediato una bella denuncia di cui dovrà rispondere davanti a un giudice.