Tavoleto, già arrestati lo scorso anno: altra denuncia per coltivazione di marijuana

MONTECALVO IN FOGLIA – Arrestati lo scorso anno, ma continuano a coltivare marijuana. Altra denuncia.

I carabinieri della Stazione di Tavoleto hanno denunciato in stato di liberà un uomo di 56 anni e una donna di 62 anni entrambi italiani, conviventi, disoccupati, con vari precedenti, in quanto ritenuti responsabili del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Negli ultimi giorni i militari – ben conoscendo i precedenti penali dei due denunciati, i quali già lo scorso anno erano stati arrestati e condannati per la coltivazione di una piantagione di marijuana – hanno condotto attività informativa e di osservazione per verificare se la coppia avesse ricominciato a dedicarsi alla coltivazione illecita dello stupefacente.

Tale attività aveva consentito di trovare riscontro ai dubbi dei militari che pertanto, insieme con i colleghi del Nucleo cinofili carabinieri di Pesaro, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo una pianta di marijuana in fase di coltivazione e infiorescenze della stessa sostanza tratte da piante coltivate e poi essiccate per un quantitativo di 104 grammi di stupefacente.