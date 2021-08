Pesaro, strappa il Rolex dal polso di una donna in zona mare

PESARO – Le si affianca e con una rapida mossa le sfila il Rolex. Il fatto è accaduto alle 12,30 di venerdì in viale Napoli.

Una donna di bella presenza ha avvicinato una signora e con la ormai nota tecnica del saluto di una vecchia amica, le ha strappato il Rolex dal polso. Poi in tutta fretta si è dileguata a piedi per le vie della zona mare dove probabilmente c’era un complice ad attenderla nelle vicinanze.

La signora vittima della rapina si è imbattuta in un’auto della polizia locale che in questo caso ha invitato la signora a sporgere denuncia ai carabinieri o alla Polizia affinché potesse descrivere le modalità del furto e soprattutto la ragazza che le ha sottratto l’orologio di valore.



Gli orologi sono sempre nel mirino dei ladri tanto che nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi casi. Il più noto quello del furto del Patek Philippe in via Mazzolari, in pieno centro storico, ai danni di un ex medico.

Un mese fa una donna avvenente aveva cercato di avvicinare in viale Trieste un uomo sulla sessantina. Ovviamente non era interessata a lui nonostante un caloroso saluto ma al suo Rolex. L’uomo ha capito che poteva trattarsi del classico furto dell’abbraccio e si è allontanato dando l’allarme a un ausiliare del traffico.