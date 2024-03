Mondolfo, colta da malore tratta in salvo dai vigili del fuoco

MONDOLFO – Non rispondeva al telefono e non apriva la porta della sua abitazione: paura nella mattinata di ieri 24 marzo a Mondolfo dove si è temuto il peggio per una pensionata 84enne residente in viale Gramsci.

A dare l’allarme è stata una nipote che ogni mattina passava a trovarla e l’aiutava nelle piccolo necessità domestiche. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini dei Vigili del Fuoco ed il 118: dopo aver forzato la porta d’ingresso si sono introdotti nell’unità abitativa alla ricerca della donna.

Fortunatamente la pensionata era a terra ma cosciente: non riusciva a muoversi e quindi a chiedere aiuto; l’84enne è stata così trasportata d’urgenza all’ospedale a Fano per accertamenti. Viste le sue condizioni hanno potuto tirare un sospiro di sollievo sia i familiari che i tanti vicini che avevano seguito con apprensione l’intervento degli uomini del soccorso.