Sgominata la banda degli assalti ai bancomat, avevano colpito anche in provincia di Pesaro

Si tratta di sette persone residenti a Bologna. In agosto avevano tentato di far saltare l'Atm di Lunano senza riuscirci

PESARO – Sgominata una banda di bolognesi specializzata nell’assalto ai bancomat. Tra i colpi a loro imputati anche quello a Lunano, in provincia di Pesaro.

La polizia di Stato e i carabinieri del Norm di Bologna hanno eseguito 7 fermi, emessi dalla procura della Repubblica di Bologna, nei confronti di altrettanti appartenenti ad una banda criminale, che stavano progettando colpi anche all’estero, in Francia e in Spagna. Hanno tra i 30 e i 71 anni.

Il gruppo criminale utilizzava sempre lo stesso tipo di autovettura, un’Alfa Romeo Giulietta, da cui asportavano la batteria, agendo sulla centralina di accensione della macchina, per poi utilizzarla per far saltare i bancomat con la tecnica della marmotta.

A Lunano il colpo era fallito perchè i carabinieri erano passati davanti all’Ubi banca poco prima e una residente li aveva infastiditi.

Durante le perquisizioni è stata trovata una marmotta già pronta, segno che stavano preparando altri colpi. Si tratta di un un parallelepipedo metallico riempito di esplosivo e infilato nelle fessure del bancomat.