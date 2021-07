Pesaro, non si rassegna alla fine della storia: si cala dal tetto per raggiungere il terrazzo dell’ex compagno

PESARO – Non accetta la fine della storia con l’ex compagno e si cala dal tetto fino a raggiungere il balcone vicino a quello del ragazzo.

Tutto è iniziato sabato sera – 24 luglio – quando la Volante della questura di Pesaro era intervenuta in piazzale Primo Maggio a seguito della richiesta di un 35enne che lamentava il fatto che la sua ormai ex fidanzata lo stesse importunando. I poliziotti hanno riportato la calma e tutto sembrava finito.



Ma lunedì mattina all’alba, alle 5, il giovane ha chiamato nuovamente i poliziotti dicendo che non lo lasciava in pace e sferrava calci e pugni alla porta. Gli agenti sono intervenuti ma della ragazza, 37enne, nessuna traccia. Il giovane era convinto che lei non se ne fosse andata e di averla vista girare tra i quattro piani del condominio. Ma i poliziotti non l’hanno trovata, così se ne sono andati.



Tempo mezz’ora altra chiamata. «L’ho vista è sul terrazzo al terzo piano, quello vicino al mio». Ma quell’appartamento era sfitto, per cui non c’era modo di entrare. I poliziotti sono tornati e hanno controllato nuovamente ed effettivamente l’appartamento era chiuso e non si vedevano segni di effrazione. Il giovane era molto preoccupato così i poliziotti sono andati all’ultimo piano e dal tetto del palazzo si sono affacciati ed hanno visto la giovane che era rannicchiata nascosta nel balcone.



In pratica, come emergerà poco dopo, si era calata dall’ultimo piano raggiungendo quel terrazzino per poi tentare di raggiungere quello dell’ex. Un’operazione molto pericolosa e rischiosa che avrebbe potuto portare a gravissime conseguenze per la 37enne.



Così sono stati chiamati i vigili del fuoco e il 118. La tensione è salita a mille perché la paura è che lei potesse fare gesti sconsiderati. È iniziato un lungo dialogo affinchè lei potesse calmarsi e ravvedersi su quanto fatto. Contemporaneamente, i vigili del fuoco, hanno fatto salire una scala per poter recuperare la giovane. Le operazioni per fortuna sono andate bene e la ragazza è stata portata in salvo, evitando ogni terribile conseguenza.

Lei, molto provata e scossa, ha accettato di sottoporsi alle cure dei medici per potersi calmare e poter razionalizzare la fine della storia d’amore con il ragazzo.