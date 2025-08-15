Rompe il braccialetto elettronico e scappa, la fuga d’amore finisce a Fano. Arrestato

PESARO – Fuga d’amore finisce in manette.

Rompe il braccialetto elettronico e prende un autobus per andare all’estero dalla fidanzata. Lui è un egiziano di 21 anni, gravato di misura cautelare degli arresti domiciliari a Roma. Nella giornata di mercoledì , 13 agosto, ha pensato di rompere il braccialetto e scappare. La fuga è partita dalla capitale ed è proseguita in Abruzzo. Da qui ha preso un autobus Flixbus. Intanto l’allarme della distruzione del braccialetto era arrivato alle forze dell’ordine che hanno diramato le ricerche.



Gli agenti della Polizia stradale lo hanno raggiunto e fermato all’altezza del casello di Fano nella notte del 14 agosto. Sono saliti sul mezzo e hanno controllato i passeggeri, trovando l’egiziano. Il ragazzo ha ammesso di essersi tolto il braccialetto elettronico e di essere scappato. Voleva arrivare a Torino, proseguire per la Francia e arrivare in Spagna dalla fidanzata. È stato arrestato per evasione.



Il giudice, rilevando il pericolo di fuga, ha stabilito la misura della custodia cautelare in carcere con particolare riguardo rispetto alle condizioni psichiche. Il ragazzo è scattato su tutte le furie e ha iniziato a minacciare il giudice e il pm. Ci sono voluti tre poliziotti per bloccarlo e ammanettarlo prima di portarlo in carcere. Il legale ha chiesto i termini a difesa.