L'88enne è stato colpito da un 28enne di Salerno in pieno centro a Rimini. I carabinieri lo hanno arrestato. L'anziano è in prognosi riservata

RIMINI – Anziano pesarese aggredito con un paio di forbici. Il fatto è avvenuto ieri, sabato pomeriggio (9 agosto) in centro a Rimini. Un 28enne originario della provincia di Salerno è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rimini con l’accusa di tentato omicidio.

A restare ferito, raggiunto dal colpo sferrato con le forbici, un uomo di 88 anni, originario del Pesarese ma ora residente a Sant’Arcangelo. Il fatto è accaduto intorno alle 15.30, nei pressi del Tempio Malatestiano. Tutto è nato da un diverbio tra i due su cui stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Una lite per futili motivi ma dalle conseguenze pesanti.

A un certo punto il 28enne si è scagliato contro l’anziano colpendolo al torace con un paio di forbici che aveva in mano. Subito dopo l’aggressione il giovane è scappato ma la sua fuga è durata poco: è stato immediatamente rintracciato e fermato da una pattuglia dei carabinieri intervenuta, richiamata da chi aveva assistito al diverbio. Recuperate anche le forbici che hanno ferito l’88enne al momento ricoverato all’ospedale in prognosi riservata. L’aggressore invece è stato portato in carcere.