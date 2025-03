Pesaro, vandalismi e bivacchi in centro: al setaccio le immagini delle telecamere

Baby bulli e ragazzini stazionano in largo Miccichè e piazzale Matteotti. Calci alle bici, piante divelte e rifiuti in strada

PESARO – Vandalismi, bivacchi e bravate di ragazzini in centro storico. È stato un weekend sopra le righe nella zona di via San Francesco e piazzale Miccichè proprio all’ingresso del salotto della città. I residenti hanno segnalato mozziconi spenti sui cofani delle auto in sosta, vasi divelti e calci alle biciclette nelle rastrelliere e altre bici lanciate nel piazzale.

C’è una questione di decoro ma anche di sicurezza tanto che alcuni condomini la sera non scendono a riporre i rifiuti nei cassonetti per timore. Il Comune è già stato informato delle segnalazioni e si sta muovendo per trovare soluzioni con un rafforzamento dei controlli con maggiori pattugliamenti dei vigili.



La polizia locale sta visionando le immagini di videosorveglianza della zona. Ci sono telecamere in piazzale Matteotti ma anche in largo Miccichè, sei in totale. E vengono scandagliati i filmati per cercare di identificare i ragazzi.

Da diverso tempo ormai nella zona che si estende fino a via Del Moro, via Diaz e via Nobili, stazionano gruppi di varie fasce di età, dai ragazzini ai trentenni, che bivaccano già dalle prime ore del pomeriggio fino a notte fonda. La problematica è nota ai consiglieri del quartiere Centro che si sono attivati dopo aver raccolto le segnalazioni e le istanze dei residenti.

Gli ispettori ambientali avevano controllato e avevano ripulito tutto mozziconi di sigarette e bottiglie. I consiglieri di quartiere e l’amministrazione sono già a conoscenza della problematica e sono pronti a prendere provvedimenti.