Pesaro, urla e spinte ai genitori: arrestato per maltrattamenti

PESARO – Maltratta i genitori, arrestato. Udienza di convalida dell’arresto davanti al gip del tribunale di Pesaro per un 45enne pesarese. I fatti risalgono a sabato sera quando l’uomo ha chiesto del denaro ai genitori. Attualmente è disoccupato e ha affrontato un periodo di cura per disintossicarsi dalla dipendenza dall’alcol.



Voleva comprare un telefono nuovo, ma di fronte a un diniego i toni si sono subito accesi. Non era la prima volta che questo accadeva, soprattutto quando il 45enne era sotto effetto di alcol. Urla e insulti, tanto che la coppia ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto, un quartiere periferico di Pesaro, una zona verde, sono arrivati i carabinieri che hanno verificato la situazione e l’uomo sembrava essersi calmato.

La tregua era solo apparente perché il diverbio è proseguito nuovamente qualche minuto dopo finchè il 45enne ha dato in escandescenze e ha iniziato a tirare oggetti e suppellettili di casa ovunque, persino uno stendino fuori dalla finestra, nel giardino. Ma oltre agli insulti e alle grida, c’è stato anche di più perché l’uomo ha strattonato la madre. Il padre si è messo in mezzo.



Sono stati chiamati nuovamente i carabinieri che hanno proceduto all’arresto per maltrattamenti in famiglia dato che gli episodi erano stati diversi nel corso degli ultimi anni e per lesioni. Il 45enne che ha chiesto scusa davanti al giudice e si è detto pentito di quanto accaduto. Il giudice ha convalidato l’arresto.

L’uomo potrà uscire dal carcere se troverà una sistemazione lontano dai genitori, dato che abita nello stesso complesso. Il legale sta cercando una soluzione all’interno della rete familiare, così che possa uscire dal penitenziario.

