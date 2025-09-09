Pesaro, ubriaco al Pronto Soccorso aggredisce infermiera, guardia giurata e carabiniere

PESARO – Ubriaco lo portano al pronto soccorso. Ma qui ha dato in escandescenze ed è stato arrestato.



In tribunale a Pesaro la direttissima per un 55enne italiano residente a Tavullia che domenica notte ha fatto non poco trambusto al pronto soccorso. L’uomo è arrivato in ambulanza in condizioni psicofisiche totalmente alterate dall’abbondante consumo di alcolici.



Ma una volta entrato, dopo le una della notte tra sabato e domenica, ha iniziato a dare in escandescenze e aggredire il personale sanitario verbalmente. Nessuna colluttazione o contrasto fisico, ma l’uomo era molto esagitato e non si calmava tanto che è intervenuta la guardia giurata dell’ospedale.



Il 55enne però invece di calmarsi, è andato su tutte le furie e ha iniziato a insultare e minacciare l’addetto alla vigilanza finchè non ha alzato le mani. Ne è nata una piccola colluttazione ma ad avere la peggio è stata la guardia che ha rimediato delle contusioni tanto da ricevere qualche giorno di prognosi.

Sono stati chiamati i carabinieri che si sono precipitati sul posto, ma anche per loro l’accoglienza non è stata delle più benevole. Sono stati presi a male parole e a spintoni e botte, tanto che anche uno di loro ha avuto il referto medico per i colpi ricevuti. È scattato quindi l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.



L’uomo è finito davanti al giudice per il rito direttissimo. Ha dei piccoli precedenti di polizia. Il giudice ha convalidato l’arresto e il 55enne ha patteggiato 6 mesi con pena sospesa.