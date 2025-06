Pesaro, triplo soccorso per infortuni e incidenti

PESARO – Incidenti e infortuni, una domenica 22 giugno di interventi per l’eliambulanza, i vigili del fuoco e soccorsi.

Il colle Ardizio, lungo la strada Panoramica, è stato il teatro di due episodi. Il primo intervento quando il pensionato che stava lavorando nel giardino di casa con un trattorino è stato travolto, per cause in corso di accertamento, dal mezzo meccanico e che gli ha intrappolato le gambe. Sul posto, insieme a una squadra dei vigili del fuoco per liberare il ferito rimasto incastrato è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure, ma data la serietà dei traumi riportati agli arti inferiori si è reso necessario l’arrivo dell’eliambulanza, che ha trasferito il 74enne d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è stato ricoverato in prognosi riservata anche se fortunatamente l’uomo non è in pericolo di vita.

Poco dopo un’ambulanza della Potes è intervenuta per soccorrere uno scooterista rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all’altezza della sua abitazione. Diretto da Fano verso Pesaro si sarebbe scontrato, forse perchè distratto dall’arrivo dell’eliambulanza, con un’auto che era ferma davanti all’ingresso della villetta. L’uomo non ha riportato delle ferite gravi ma sul luogo dell’incidente tra il via via di forze dell’ordine, vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso si è creato un po’ di inevitabile trambusto. Sul luogo si è portata anche una pattuglia della polizia locale.

Altro intervento questa volta alle Cesane BikePark di Fossombrone dove un ciclista è finito fuori pista. Non residente nella zona, è scivolato per qualche metro lungo un dirupo fortunatamente non troppo profondo. L’allarme dato da un suo compagno ha fatto arrivare una squadra dei vigili del fuoco di Cagli, che prontamente sono intervenuti percorrendo il sentiero a piedi. Dopo avergli prestato i primi soccorsi, lo hanno riportato sul sentiero. E’ intervenuta l’eliambulanza, è stato trasportato all’ospedale di Pesaro. Le sue condizioni, infatti, non erano preoccupanti, con ferite che riguardavano soprattutto una gamba.