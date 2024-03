Pesaro, annesso agricolo in fiamme: sul posto anche l’Arpam

PESARO – Incendio di vaste proporzioni nel primopomeriggio oggi, 20 marzo a Pesaro, in Strada di Borgheria. Ad andare a fuoco un annesso agricolo abbastanza esteso: il rogo avrebbe interessato una zona di circa 100 metri quadrati.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti ed hanno provveduto a spegnere l’incendio, bonificare l’area e mettere in sicurezza la zona coinvolta. Da chiarire le cause che hanno innescato il rogo. Sul posto anche polizia municipale e personale Arpam per scongiurare problemi correlati all’inquinamento.