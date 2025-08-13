Pesaro, in spiaggia per la notte delle Candele e i ladri a casa

PESARO – La notte delle candele in spiaggia, i ladri a casa. Con migliaia di persone riversate sul lungomare domenica sera 10 agosto, ne hanno approfittato i topi di appartamento. Le segnalazioni sono varie, soprattutto per tentativi di furto, limitati a garage o porte d’ingresso forzate.

Nel mirino i quartieri della periferia come Pantano, Muraglia e Celletta: le abitazioni sono state prese di mira tra le 20 e le 23 ed erano soprattutto al piano terra o ai primi piani. I ladri hanno forzato finestre poste sul retro o i garage prima di entrare all’interno e razziare, rubando tutto quello di valore che hanno trovato, ovvero soldi o preziosi, anche se l’entità complessiva del bottino alla fine non porta grandi cifre. E’ probabile che a colpire sia state le stesse persone che si sono spostate velocemente da un quartiere all’altro in un raggio comunque abbastanza delimitato, tra Pantano, zona Calcinari, via Madonna di Loreto e la Celletta.



C’è anche chi era andato semplicemente a cena fuori e al ritorno ha trovato tutto sottosopra con i gioielli e gli ori che erano stati trafugati.