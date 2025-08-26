Pesaro, spallata a un poliziotto sul treno: arrestato

PESARO – Lo trovano addormentato in treno, lui reagisce male e finisce in arresto.

Rito direttissimo davanti al giudice in tribunale a Pesaro per un marocchino di 32 anni. L’uomo, residente a Fano, al momento senza lavoro e rientrato in Italia da cinque mesi, era di ritorno dalla notte del sabato trascorsa a Rimini.



Doveva raggiungere Fano ma il treno da Nord aveva come destinazione finale Pesaro. Così domenica mattina, 24 agosto, il giovane è rimasto addormentato sul convoglio. Sul posto sono arrivati gli addetti e la Polizia per i controlli. Ma quando lo hanno svegliato per dirgli che il treno sarebbe ripartito ma con destinazione Bologna, ha dato in escandescenze. Insulti, minacce e anche una spallata a un poliziotto.



Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’agente infatti è finito in ospedale per le cure del caso e ha rimediato 3 giorni di prognosi.



Il 32enne ha un regolare permesso di soggiorno e alcuni precedenti risalenti a qualche anno fa. Tra questi resistenza a pubblico ufficiale ma anche furto e rapina.



In udienza ha detto che stava dormendo quando è stato svegliato e non aveva subito capito cosa stesse succedendo. Ha negato di aver dato una spallata al poliziotto.



Il giudice ha convalidato l’arresto senza misure cautelari. L’avvocato ha chiesto un termine a difesa per poter discutere un rito abbreviato e accedere allo sconto di un terzo della pena.