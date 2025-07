Pesaro: tenta la rapina, poi picchia un uomo alla stazione con un tubo di metallo. Arrestato giovane marocchino

Gravi lesioni al capo con probabili segni permanenti per il connazionale, colpito con un tubo in metallo per sella di bicicletta. In precedenza aveva provato a strappare dal collo a una donna una catenina d'oro

PESARO – Personale della Questura ha individuato e successivamente arrestato un giovane di origine marocchina resosi responsabile nel corso della giornata di sabato 19 luglio di due gravi episodi delittuosi.

L’attività che ha portato alla sua individuazione iniziava nella notte tra sabato e domenica quando veniva segnalata una violenta lite tra due persone nei pressi della Stazione. La volante, giunta nell’area cani lì ubicata, trovava due uomini, di cui uno con il volto completamente tumefatto, immediatamente trasportato in codice rosso presso il locale nosocomio, ove veniva scongiurato il pericolo di vita ma refertate gravi lesioni al capo con probabili segni permanenti. L’altra persona coinvolta veniva successivamente accompagnata in Questura. Nel luogo del fatto veniva rinvenuto anche l’oggetto utilizzato per infliggere le ferite, ossia un tubo in metallo per sella di bicicletta, completamente imbrattato di sangue. Per tali fatti l’uomo veniva tratto in arresto per lesioni aggravate.

Personale della Questura, avendo il fondato sospetto che quest’ultimo si fosse reso responsabile anche di una tentata rapina nel corso del pomeriggio precedente, effettuava successivi accertamenti. Invero, nel corso del sabato pomeriggio una donna contattava il 112 NUE riferendo che poco prima, mentre attraversava a bordo di una bici il sottopasso nei pressi della Stazione, era stata bloccata da un uomo che aveva tentato di strapparle la catenina d’oro al collo, non riuscendoci. Le prime descrizioni fornite dalla donna e la successiva visione delle telecamere cittadine permettevano di risalire proprio all’uomo che aveva brutalmente malmenato il connazionale. Al fine di fugare ogni residuo dubbio in merito alla sua responsabilità anche per la tentata rapina, veniva convocata in Questura la donna la quale, oltre a ricostruire più nel dettaglio la vicenda, riconosceva senza esitazione nell’uomo arrestato nel corso della notte l’autore della tentata rapina ai suoi danni. Quest’ultimo veniva pertanto reso edotto del suo stato di indagato per il fatto sopra descritto e successivamente associato al carcere di Villa Fastiggi.

Nella mattinata odierna il soggetto è stato accompagnato a Bari, presso il centro di permanenza temporanea, per la successiva espulsione dal territorio italiano.