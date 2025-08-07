Pesaro, rapina con coltello in viale Trieste: arrestati due ventenni

PESARO – Rapinano dei coetanei in pieno giorno. Coltello puntato al fianco, poi la fuga. Due ragazzi di 20 anni arrestati.

Il fatto è accaduto alle 17.30 di un normale pomeriggio estivo, quello di martedi. È pieno giorno e due giovani, di 20 e 19 anni, sono seduti in un bar nella zona dell’hotel Ambassador. Hanno il compito di contare dei soldi della colletta per il compleanno di un loro amico. Sul tavolo ci sono circa 2000 euro.

Due ragazzi, un albanese e un ragazzo italiano di origini dell’est Europa, di circa vent’anni, li hanno osservati e sono entrati in azione. Si sono avvicinati e hanno intimato di consegnare tutti i soldi. Di fronte a un tentativo di resistere, i due hanno tirato fuori un coltello e lo hanno puntato al fianco di uno dei due.

I rapinatori hanno preso i soldi e sono scappati correndo lungo viale Trieste. Sotto shock e impauriti per quanto appena accaduto, le vittime hanno chiamato la Polizia che è arrivata sul posto e ha raccolto la loro testimonianza. Subito sono scattate le ricerche della squadra mobile che ha battuto la zona e ha trovato un indizio in un hotel del lungomare. I due avevano soggiornato lì la sera prima.

Diramate le ricerche, i poliziotti hanno scoperto che i ragazzi stavano alloggiando in un hotel di Fano. La struttura alberghiera infatti gli aveva subito registrati e il loro nome era finito nella banca dati. La squadra mobile si è presentata quindi davanti alla loro camera alle una di notte. In stanza c’erano quasi tutti i soldi rapinati nel pomeriggio. Mancavano circa 300 euro che si è scoperto in seguito che avevano speso alle slot machine durante la serata.

Così è scattato l’arresto per rapina aggravata dalla minaccia del coltello e i due sono finiti in carcere. Nelle prossime ore si terrà l’udienza di convalida dell’arresto. I ventenni risiedono nell’entroterra, non lavorano.