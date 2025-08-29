Pesaro, ragazzini sparano nella notte in piazzale Matteotti con una pistola a salve

PESARO – Tre colpi di pistola scacciacani, paura e allarme in piazzale Matteotti. I protagonisti sono ancora i ragazzini che martedì notte avevano aggredito quattro giovani del Bangladesh.



La chiamata preoccupata di residenti e passanti è arrivata alle 00.40 alla centrale operativa della Questura. Due equipaggi di Volante sono partite subito per raggiungere la zona di Largo Miccichè e piazzale Matteotti. Le segnalazioni preoccupate riguardavano urla, schiamazzi ma soprattutto esplosioni. C’è chi parlava di petardi, ma i boati nel cuore della notte hanno destato allarme e sconcerto.

Gli agenti della Questura si sono imbattuti nel gruppo di ragazzini, quattro giovani tra i 15 e i 18 anni, italiani e non. Ma non si trattava di petardi ma di spari a salve con pistola scacciacani. Almeno tre i colpi esplosi, con l’arma che è stata ritrovata sul posto. I ragazzi sono stati identificati e non si escludono provvedimenti come Daspo urbani, ovvero il divieto di frequentare quella zona, oppure denunce per procurato allarme. Del resto una pistola a salve, seppure con otturatore, è del tutto simile a una vera e nel cuore della notte, con i colpi esplosi, può generare ansia e paura.



Tra l’altro i ragazzini erano gli stessi che la notte prima erano stati protagonisti dell’aggressione ai danni di quattro giovani del Bangladesh, sempre in piazzale Matteotti. Ragazzi già noti, che in passato erano finiti al centro di controlli e provvedimenti per episodi di vandalismi, liti fra bande della zona, bivacchi e risse.



Il tema del disagio giovanile è evidente e gli episodi di cronaca hanno spinto al Prefettura ad accendere un faro sull’argomento. Ieri mattina infatti è stato il focus della riunione al palazzo del Governo cittadino il Comitato ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Emanuela Saveria Greco con i rappresentanti delle Forze di Polizia e del Comune di Pesaro.