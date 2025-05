Pesaro, fa la pipì in strada in pieno centro: il video diventa virale, scatta l’allontanamento

PESARO – Urina davanti a tutti in pieno centro, tra via Contramine e viale XI Febbraio. E il video diventa virale sulle piattaforme social. Riprende un uomo, 60enne, mentre in pieno centro e in pieno giorno, fa la pipì in mezzo alla gente. Non solo. Nel video si riprende ancora l’uomo mentre, sempre incurante di essere tra i passanti, assume della sostanza, sospettata di essere stupefacente.

Il video in poco tempo ha ottenuto centinaia di visualizzazioni e di condivisioni. Ce n’è quanto basta per far scattare i controlli. La polizia ha rintracciato il 60enne, senza fissa dimora e che sbarca il lunario vendendo fiori per strada, e ha proceduto con un decreto di allontanamento. Colpito da Daspo urbano, non potrà più stare nella zona del centro.

I controlli da parte della pattuglia della squadra volante della polizia sono quindi proseguiti nella giornata di ieri sempre nella zona che insiste tra via Contramine, piazzale Lazzarini e i giardinetti davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. Sempre nel corso degli accertamenti condotti dagli agenti sono stati sanzionati due soggetti per ubriachezza. Inoltre un 36 enne rumeno è stato fermato con circa 70 grammi di marijuana.