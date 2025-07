Pesaro, picchiato in viale Trieste ragazzo con disabilità, identificati due minorenni

PESARO – Aggredito e picchiato lungo viale Trieste, identificati due minorenni.



Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP) di Pesaro esprime la sua più «profonda solidarietà al ragazzo di 21 anni con disabilità, vittima di una vile e inaudita aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in Viale Trieste. Un atto di barbarie inaccettabile che offende l’intera comunità».

A parlare è il segretario Marco Lanzi: «Questo episodio si inserisce, purtroppo, in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza in Viale Trieste. Solo una settimana fa, la stessa zona è stata teatro di un’aggressione sessuale ai danni di una ragazzina. È inammissibile che un luogo frequentato dai cittadini diventi scenario di tali violenze. Il SIULP condanna fermamente ogni forma di violenza, in particolare quando rivolta contro soggetti fragili e indifesi. Tali atti non solo causano danni fisici e psicologici alle vittime, ma minano il senso di sicurezza e coesione sociale. Siamo al fianco del ragazzo e della sua famiglia. Ci complimentiamo e ringraziamo per l’immediato e professionale intervento i colleghi delle volanti della Polizia di Stato, che hanno prontamente avviato le indagini per identificare i responsabili e raccogliere le testimonianze. Confidiamo nel lavoro degli investigatori e della Magistratura affinché i colpevoli di questo gesto ignobile vengano individuati e chiamati a rispondere delle loro azioni».

Lanzi chiude: «È fondamentale che tali episodi non restino impuniti, per garantire giustizia alle vittime e riaffermare i principi di legalità e convivenza civile. Nonostante le tante difficoltà operative e le gravi carenze di personale le donne e gli uomini della Polizia di Stato continueranno il loro impegno quotidiano per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire il ripetersi di simili violenze. È tuttavia necessario un impegno congiunto di tutte le istituzioni, delle famiglie e della società civile per promuovere una cultura del rispetto e della legalità, soprattutto tra le nuove generazioni. L’educazione ai valori del rispetto per l’altro, della solidarietà e della condanna di ogni forma di bullismo e violenza è l’unico strumento efficace per costruire una società più giusta e sicura per tutti».