Pesaro, prende mutande e canottiere: arrestato per rapina impropria

PESARO – Prende canotte e mutande, arrestato per rapina impropria.



Il protagonista è un 30enne senegalese residente a Fermo, gravato di vari precedenti simili, finito davanti al giudice dopo l’arresto di lunedì 11 agosto alle 19.



L’uomo era entrato allo Spazio Conad e qui ha iniziato ad armeggiare tra gli scaffali. Tanto da essere notato dalle guardie giurate del supermercato che lo hanno seguito a distanza finché l’uomo ha cercato di uscire dai tornelli e qui è stato bloccato. Ma non l’ha presa benissimo tanto che ha sferrato un pugno sul petto a un agente e ha cercato di divincolarsi per guadagnare la fuga. Sul posto era arrivata anche la Polizia che ha arrestato l’uomo per rapina impropria.

Da sotto la sua maglia è spuntata fuori la refurtiva: due paia di mutande, un calzino, una maglia e un paio di canottiere. Il tutto per un valore complessivo di 27 euro.



L’uomo vive in uno stato di indigenza, da clochard. E’ in Italia da cinque anni e in passato ha già ricevuto un Trattamento sanitario obbligatorio che ha riscontrato un disturbo post traumatico per via della fuga da un paese in guerra come il Senegal. Riscontrati anche altri ricoveri dovuti all’utilizzo di sostanze stupefacenti.



Durante la direttissima, ha solo spiegato di essere scappato perché non aveva capito che i due che l’hanno fermato erano guardie giurate. E non avrebbe usato violenza nei loro confronti. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa per avanzare la richiesta di un rito abbreviato. E potrebbe anche richiedere una perizia psichiatrica. Arresto convalidato, il giudice ha imposto il divieto di dimora a Pesaro.