Pesaro, minacce e insulti all’asta giudiziaria: ritirate le armi in via cautelare ad un imprenditore

PESARO – Imprenditore agricolo vuole comprare un terreno all’asta ma gli mancano dei documenti. Minacce e parole grosse tanto che la Polizia è costretta a ritirare le armi dell’uomo.

Nel pomeriggio di mercoledì, 10 settembre, la Volante è intervenuta a Pesaro in uno studio legale nel quale si stava tenendo un’asta giudiziaria relativa a terreno situato in un comune del Montefeltro. A causa della presunta erroneità di un documento presentato da una delle due parti in causa, con conseguente esclusione dall’asta, ne sono seguiti momenti di forte tensione. Tale terreno, della grandezza di circa 10 ettari, serviva alla parte esclusa per riunire un appezzamento ben più grande. Era questo il disegno dell’uomo, giovane imprenditore agricolo, che era convinto di poter mettere mano al terreno e avviare una espansione della sua attività.

La forte tensione venutasi a creare tra le parti in causa, in presenza di altre persone, è sfociata in parole dal contenuto minatorio. Insulti e soprattutto minacce che hanno reso necessario un ritiro cautelare delle armi, regolarmente detenute, presso l’abitazione della persona che aveva esternato tali gesti. I poliziotti sono andati a casa dell’imprenditore e hanno ritirato tutto, armi e munizioni in via cautelare.