Pesaro, lite tra ragazzini in piazzale Matteotti: volano bottiglie e oggetti

PESARO – Bottigliate e urla: lite tra ragazzini in piazzale Matteotti. In arrivo denunce: tra loro anche minorenni.

Ancora una volta la zona di Largo Miccichè al centro delle cronache.



Martedì sera (26 agosto) poco prima di mezzanotte la Volante è intervenuta tra via San Francesco e piazzale Matteotti per una lite tra un gruppo di ragazzi che staziona nel piazzale e un gruppo di 4 ragazzi originari del Bangladesh.

Nessun motivo serio, solo questioni di noia. Gli aggressori hanno tra i 15 e i 18 anni e sono già stati protagonisti di alcuni episodi di liti, vandalismi in passato. Fanno parte di un gruppo più ampio, già finito a corrente alternata al centro di retate e provvedimenti di allontanamento.



L’altra sera sono volate prima parole grosse, poi dalle parole si è passati ben presto ai fatti. Tanto che i quattro ragazzi del Bangladesh sono stati presi di mira con lanci di bottiglie e altro. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, se non un ragazzo che ha rimediato una lesione allo zigomo.

La rissa ha generato parecchio trambusto e rumore tanto che alcuni passanti e i residenti hanno dato subito l’allarme e si sono spaventati per quanto stava succedendo vicino a loro.

La volante della Polizia è intervenuta immediatamente e ha trovato tutti i protagonisti ancora sul posto. Sono stati tutti identificati e sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e i motivi che hanno portato all’aggressione. Nel gruppo degli aggressori che frequenta abitualmente la zona ci sono italiani e non. Sicuramente verranno presi dei provvedimenti e scatteranno delle denunce per lesioni.

Una zona calda già dalla primavera dove sono stati segnalati vandalismi, episodi di spaccio, botte tra ragazzini, bivacchi e danneggiamenti. Bande di giovani che si sono sfidati a suon di botte. Ci stono state in passato anche liti fra schieramenti di ragazzini, identificati dalle forze dell’ordine anche grazie alle 6 telecamere di videosorveglianza della zona. Una zona sotto osservazione anche durante le ultime operazioni congiunte denominate “Alto Impatto” che hanno portato a Daspo e sanzioni per ubriachezza molesta a maggio.



