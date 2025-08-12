Pesaro, inchiesta Affidi: Santini interrogato per quasi 11 ore. «Ha risposto a tutte le domande»

PESARO – Quasi 11 ore di interrogatorio. Massimiliano Santini è stato sentito nell’ambito del procedimento penale “Affidopoli” della Procura della Repubblica di Pesaro, al Comando della Guardia di Finanza e condotto dal pubblico ministero Dott.ssa Maria Letizia Fucci, con l’assistenza degli inquirenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza e, per gli approfondimenti di natura informatica, del consulente tecnico Dott. Gianfranco Del Prete.

Il legale di Santini, Gioacchino Genchi fa sapere: «L’indagato ha risposto a tutte le domande formulate, comprese quelle relative agli esiti delle indagini forensi svolte sullo smartphone sequestrato».

Santini è indagato per corruzione in concorso assieme all’ex sindaco Matteo Ricci e il presidente delle associazioni Opera Maestra e Stella Polare Stefano Esposto.

Al termine, per garantire la massima riservatezza sui contenuti dell’atto istruttorio anche a tutela delle attività di riscontro che seguiranno il difensore di Santini ha rinunciato sia alla richiesta di copia del verbale sia alla notifica dell’avviso di deposito, chiedendo espressamente al pubblico ministero la segretazione del verbale e della memoria difensiva depositata.

La richiesta è stata accolta e disposta conformemente, ai sensi dell’art. 329, comma 3, c.p.p., atteso che la conoscenza del contenuto del verbale di interrogatorio potrebbe pregiudicare lo sviluppo delle indagini.

Santini il 28 luglio si era avvalso della facoltà di non rispondere, poi il cambio di strategia con il cambio di avvocato.