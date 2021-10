Pesaro, la droga e il bilancino nello scooter: studente denunciato

PESARO – Nello scooter davanti a scuola la droga e il bilancino, denunciato studente.

I carabinieri stanno effettuando una serie di controlli per la prevenzione contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti. Così sono stati all’Istituto Agrario Cecchi nelle due differenti sedi. I militari hanno battuto prima le classi nella zona di via Salvo d’Acquisto grazie ai cani di razza pastore tedesco ed un pastore belga malinois Bob, One e Kevin. Qui ci sono alcune sezioni al piano terra. Alla vista delle divise e del cane dell’unità cinofila, un ragazzino è stato visto gettare qualcosa fuori dalla porta che si affaccia sulla strada, al piano terra.

I carabinieri hanno recuperato l’oggetto e si trattava di uno spinello. Il giovane minorenne ha chiesto scusa ed è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

Il controllo negli armadietti

Poi i militari sono stati alla sede principale del Cecchi, a Villa Caprile dove erano già stati un paio di giorni prima. Il pastore belga ha fiutato qualcosa tra i motorini. Da un rapido controllo risultava essere intestato alla madre di uno studente. Il giovane è stato quindi rintracciato e fatto chiamare mentre faceva lezione. Ha aperto il portacaschi e all’interno c’erano 6 grammi di hashish divisi in dosi pronte per lo spaccio ma anche un bilancino di precisione. La perquisizione è proseguita a casa del ragazzo dove però non è stato trovato altro. Il neomaggiorenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I controlli alle scuole proseguiranno proprio per prevenire spaccio e consumo soprattutto in luoghi sensibili come le scuole.