Pesaro, coppia nella vita e uniti nello spaccio: arrestati

PESARO – Coppia nella vita e uniti anche nello spaccio, arrestati.



La squadra mobile della Questura di Pesaro è entrata in azione lunedì pomeriggio (8 settembre). La coppia, lui 45enne lei 30enne, residenti nella periferia pesarese era sospettata di vendere cocaina ai consumatori locali. La notizia era girata tra il mondo dei tossicodipendenti così gli investigatori hanno raccolto vari elementi. Lui era una vecchia conoscenza: originario della zona sud delle Marche ha già delle condanne passate in giudicato tanto che era uscito appena 10 mesi fa dal carcere dopo aver scontato la pena. L’uomo ha un lavoro come operaio, la donna è in cerca di occupazione.



Gli agenti della mobile lo hanno intercettato in auto mentre arrivava a Pesaro, ma la perquisizione non ha dato esito positivo. Così gli agenti sono andati nella loro casa e in bella vista c’era la cocaina. Avevano una confezione ancora da tagliare da 27 grammi più altre 16 dosi già pronte per lo spaccio per circa altri 8 grammi di cocaina.

A casa c’era tutto il materiale per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Così è scattato l’arresto per spaccio di droga e i due sono comparsi davanti al giudice per il rito direttissimo.

Il giudice del tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti della coppia la misura cautelare dell’obbligo di firma rimettendoli in libertà.