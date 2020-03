Pesaro, cocaina e marijuana per lo sballo del weekend, arrestato un pizzaiolo per spaccio

PESARO – Droga divisa in mezzini, per accontentare i clienti con meno disponibilità economiche. Pizzaiolo arrestato.

Prosegue l’attività della Squadra Mobile nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in particolare di quelle solitamente utilizzate dai giovani e giovanissimi nei fine settimana ossia cocaina e marijuana.

In questo ultimo periodo l’attività info-investigativa compiuta quintidianamente dal personale appartenente alla Sezione Antidroga nell’ambiente dei tossicodipendenti, aveva permesso di raccogliere notizie e individuare un soggetto italiano, ma di origine straniera, attivo proprio nello spaccio di entrambe le sostanze stupefacenti. Lo stesso, già noto alle Forze dell’Ordine, amplificava la sua illecita attività proprio nei fine settimana quando gli assuntori di tali droghe sono soliti richiederle per poi trascorrere le serate all’insegna dello sballo.

Nel pomeriggio di venerdì gli agenti effettuavano un servizio di appostamento nei pressi della sua abitazione del 26enne al fine di poterne monitorare i movimenti proprio per l’imminente inizio del fine settimana.

Il servizio svolto portava poi al controllo del giovane nel mentre questi stava raggiungendo il luogo ove presta la sua attività lavorativa in qualità di pizzaiolo.

Le successive operazioni di perquisizione, estese all’abitazione di residenza, hanno portato al rinvenimento e sequestro, di alcuni barattoli di vetro contenenti marijuana per un peso complessivo di 55 grammi e di 12 dosi di cocaina, del peso complessivo di 5 grammi, alcune del peso di circa mezzo grammo, i cosiddetti ”mezzini” e altre del peso di circa un grammo, già pronte per la cessione a terzi. E’ stato anche rinvenuto tutto il necessario per la suddivisione e il confezionamento della sostanza ossia bilancino, ritagli.

Per quanto sopra il giovane, C.O. di anni 26, è stato arrestato. Nella mattinata di sabato 7 marzo, è finito innanzi al Giudice del Tribunale di Pesaro che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato, con il rito del patteggiamento, alla pena di un anno di reclusione e 2.000 di multa, con pena sospesa.