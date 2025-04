Pesaro, il cliente si scaglia contro il barista: arrivano carabinieri, polizia locale e ambulanza

L'aggressione con un coltello in un bar di via Giolitti. Tante persone hanno assistito alla scena o si sono fermate durante il passaggio in auto

PESARO – Lite tra cliente e barista, arrivano i carabinieri.

Serata concitata in via Giolitti per un alterco in un bar di via Giolitti tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri, della polizia locale e della Potes.



Non è chiaro cosa abbia potuto innescare l’alterco. Sembra che il cliente del bar, la caffetteria e tabaccheria “White Cafè”, abbia avvicinato il barista ed estratto un coltello. Il titolare è riuscito a ripararsi in qualche modo, rimediando comunque qualche ferita. A quel punto è stato dato l’allarme e sul posto sono subito intervenute una pattuglia dei carabinieri, una pattuglia della polizia locale come supporto e anche un’ambulanza del 118 perchè nella colluttazione ci sono stati dei feriti. L’aggressore è stato portato via dai carabinieri e trattenuto in caserma.

Via Giolitti è una strada piuttosto trafficata , tanto che in diversi si sono allarmati e si sono chiesti cosa stesse succedendo. Per fortuna la situazione dopo degli attimi abbastanza concitati si è normalizzata. Da capire se ci saranno denunce o si procederà eventualmente su querela di parte.