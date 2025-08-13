Pesaro, chiede 2 euro e scippa il cellulare: arrestato

PESARO – Prima la richiesta di 2 euro per mangiare, poi il litigio e lo scippo. Un 32enne senegalese è stato arrestato per tentato furto con strappo.

L’uomo è già stato protagonista di fatti di cronaca tanto da aver speso oltre 7 anni in carcere per rapine e furti. Reati iniziati già da quando era minorenne. Da un anno è fuori dal carcere.

Lunedì pomeriggio 11 agosto l’uomo era in via Pedrotti nella zona del Conservatorio quando ha incrociato quattro pakistani. A loro avrebbe chiesto qualche spiccio per poter mangiare qualcosa. Lui, sentitosi preso in giro, ha reagito in malo modo. Uno di loro infatti agitava un telefono da centinaia di euro, così il senegalese non riteneva credibile che non avessero 2 euro da dargli. Gli ha preso il telefono e si è allontanato di qualche metro. I quattro lo hanno inseguito e lui avrebbe lanciato il telefono a terra e si è fermato.



Sul posto sono arrivati i carabinieri che lo hanno quindi arrestato per tentato furto con strappo. Alla vista dei militari il senegalese ha reagito malamente minacciando uno di loro. «Se ti prendo la pistola ti sparo».



Finito davanti al giudice, ha spiegato la sua versione sottolineando che non voleva scappare col telefono ma di essersi solo innervosito perché nessuno voleva dargli due spicci. E che il telefono non l’avrebbe lanciato danneggiandolo, ma solo appoggiato.



Il legale ha chiesto i termini a difesa per discutere di un rito alternativo a settembre. E soprattutto vuole vedere un video che i quattro avrebbero girato durante il trambusto, così da poter chiarire alcuni elementi. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma due volte a settimana.