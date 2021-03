Pesaro, chiama i carabinieri dicendo di voler farla finita: salvato

PESARO – Voleva farla finita, tanto da annunciarlo con una telefonata ai carabinieri. «Ho lasciato un biglietto in macchina con cui comunico alla mia famiglia i motivi del mio gesto». Questo il messaggio arrivato in caserma mercoledì sera.

Il militare alla cornetta ha capito subito la gravità della situazione e ha cercato di restare il più possibile al telefono con l’uomo, inviando immediatamente una pattuglia sul posto: il Tetto del mondo sulla Panoramica.

Sono stati attimi infiniti ma all’arrivo della pattuglia l’uomo, un 62enne di Pesaro, era ancora al telefono. Alla vista dei militari non voleva farsi avvicinare. I carabinieri hanno subito notato che la persona si era stretta al collo due fascette per elettricista ed era pronto a stringerle. Con molto tatto hanno iniziato un dialogo con il 62enne che ha raccontato la sua storia.



I carabinieri hanno notato che le fascette stavano facendo effetto e il colore dell’uomo stava cambiando, vista la respirazione sempre più difficoltosa. Non c’era più tempo da perdere e sono riusciti a convincere il 62enne a farsele togliere. Le hanno tagliate salvando così il pesarese.



Tra i motivi del gesto la perdita del lavoro a pochi mesi dal raggiungimento della pensione. E quindi di non essere più in grado di provvedere al suo sostentamento, a quello della madre e della sorella. Il 62enne è stato affidato alle cure dei medici che hanno verificato le sue condizioni. Una storia a lieto fine, sperando che possa essere un nuovo inizio per il 62enne.