Pesaro, cane libero in autostrada: salvato dalla polizia stradale

Il meticcio di 13 anni era nella corsia di sorpasso. Gli agenti sono riusciti a recuperarlo evitando incidenti e a riconsegnarlo

PESARO – Cane libero in autostrada, la Polizia stradale lo recupera e lo porta in salvo.

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo e prevenzione, volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale, gli operatori della Polizia Stradale di Fano hanno individuato in direzione Nord sull’A-14, all’altezza dell’Area di Servizio Foglia, nei pressi della corsia di accelerazione, la presenza di un cane vagante, alquanto pericoloso per la sicurezza dell’ingente traffico in direzione nord e per l’incolumità stessa dell’animale.

Il cane agitato e confuso, con non poche difficoltà, veniva bloccato e messo in sicurezza all’interno del veicolo di servizio. Tramite la lettura del microchip presente sull’animale si riusciva a risalire al proprietario – un’intera famiglia con tre bambini – che nel frattempo avevano ripreso la marcia diretta verso Milano, senza accorgersi della mancanza del cane a bordo del veicolo.

Il cane di circa 13 anni durante l’attesa per il ritorno dei proprietari sul posto, giunti all’altezza di Rimini, è stato rifocillato dai poliziotti.

Una vicenda conclusasi con un lieto fine anche grazie all’intensificazione dei controlli per il controesodo.