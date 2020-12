Pesaro, l’amica della badante fa sparire i soldi della disoccupazione: denunciata

La Polizia ha deferito una trentenne romena per aver fatto sparire 6000 euro dal conto. L'amica le chiedeva di ritirarli e spedirli

PESARO – Si fidava dell’amica, eppure quei soldi non li ha mai visti.

La volante della Questura di Pesaro ha denunciato una badante romena che aveva sottratto del denaro dal bancomat di una collega e connazionale.

La donna si fidava della amica e quando era tornata in patria aveva chiesto di ritirare l’assegno di disoccupazione che veniva erogato sul conto ogni mese dall’Inps.

Ma la trentenne rimasta a Pesaro non ha inviato nulla, e mese dopo mese si è intascata una cifra di 6000 euro. Di fronte alle richieste dell’amica non aveva più risposto.

Al rientro a Pesaro la badante si è rivolta alla polizia che ha rintracciato la trentenne e la ha denunciata. Il denaro era stato speso e la donna non ha fornito motivazioni.