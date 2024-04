Pesaro, aggredisce l’infermiera al pronto soccorso: arrestata

PESARO – Scatena il panico al pronto soccorso. Entra assieme al paziente e picchia le infermiere, arrestata.

Nella notte tra sabato e domenica una 32enne di origini straniere ha accompagnato un parente in pronto soccorso ma, senza apparenti motivi, si è mostrata subito aggressiva sin dal viaggio in ambulanza.

Arrivata al San Salvatore intorno alle 4,30 ha dato in escandescenze tanto da afferrare un’infermiera per i capelli fino a buttarla a terra. Qui ha iniziato a sferrarle dei calci. Tutto è successo in pochi attimi. Alle grida dell’infermiera sono intervenuti altri infermieri per fermare la donna, ma anche in questo caso la 32enne ha reagito in malo modo. Sul posto c’era anche la guardia giurata che ha provveduto a dividere la donna dal personale sanitario e chiamare i carabinieri.

I militari si sono fiondati sul posto e anche per loro l’accoglienza non è stata delle migliori, con la donna che ha continuato a inveire e scagliarsi contro le divise. Motivo per cui è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Per lei anche la denuncia per interruzione di pubblico servizio visto che con quel trambusto non ha reso possibile la normale operatività del pronto soccorso.

L’infermiera presa per i capelli e sbattuta a terra si è fatta refertare e ha rimediato 7 giorni di prognosi. Questa mattina in tribunale a Pesaro è prevista la direttissima davanti al giudice.