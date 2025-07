Pesaro, accusato di aver palpeggiato una minorenne: ecco la sentenza

Un nigeriano di 27 anni avrebbe toccato la 15enne alla fermata del bus. Per il giudice il fatto non sussiste: assolto

PESARO – Palpeggiamenti alla minorenne alla fermata dell’autobus, ecco la sentenza.

Il fatto risale al luglio 2023 quando una ragazzina all’epoca dei fatti 15enne era alla fermata dell’autobus. Doveva recarsi nel luogo dove frequentava uno stage estivo. Qui è stata avvicinata da un 27enne nigeriano, in attesa di asilo politico, oggi operaio. Il giovane le avrebbe fatto dei complimenti in inglese, dicendo alla ragazzina quanto fosse bella. Poi le avrebbe messo una mano sulla spalla e sarebbe sceso fino ad appoggiarle entrambe sui fianchi e sul sedere della 15enne. Lei, sotto shock e nervosa, si sarebbe allontanata rifiutando ogni contatto. Un suo amico in motorino sarebbe intervenuto per far allontanare il nigeriano. Poi la ragazzina era salita sull’autobus. Qui, sconvolta, ha chiamato il dirigente dell’associazione dove faceva lo stage estivo, raccontandogli quanto appena accaduto. L’uomo non ci ha pensato troppo a chiamare i carabinieri.



I militari erano intervenuti alla fermata dell’autobus iniziando le ricerche al tabacchi davanti alla fermata. Proprio qui il nigeriano si era recato per ricaricare il telefono cellulare. Così hanno acquisito il numero telefonico e soprattutto le immagini di videosorveglianza della zona da mostrare alla ragazzina per il riconoscimento.

Il 27enne era stato quindi identificato e sul suo conto è partita l’indagine. La ragazzina era stata ascoltata in incidente probatorio ripercorrendo quei momenti drammatici. Di qui si è arrivati all’imputazione di violenza sessuale aggravata perché avvenuta su minorenne.

L’avvocato Massimiliano Tonucci assiste l’imputato che nega di aver toccato la ragazzina. Sostiene solo di averle fatto i complimenti, appoggiato una mano sulla spalla, ma di essersi subito allontanato senza palpeggiarla sui glutei.

Ieri l’imputato era in aula ed è scoppiato in lacrime negando l’accaduto. Il pm ha chiesto la condanna a 1 anno e 4 nell’ipotesi della formula lieve, il giudice ha assolto il nigeriano che è scoppiato in lacrime.