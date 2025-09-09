Fotografo della stampa locale, aveva 50 anni. Lascia la moglie e la figlia. Aveva perso il padre, pneumologo, a causa del Covid

PESARO – Sempre sorridente, disponibile, amichevole. È morto a 50 anni Alessandro Ugolini, fotografo della stampa locale (per molti anni anche del Messaggero e Corriere Adriatico).

Ugolini è morto questa mattina, dopo anni non facili dovuti alla malattia: dopo un trapianto di reni, aveva avuto anche un infarto. Proprio in questi giorni avrebbe dovuto sottoporsi all’ospedale di Torrette a un complesso intervento chirurgico. Si era sentito male la sera prima a casa, all’ora di cena, mentre era in famiglia. All’improvviso ha iniziato ad accusare dei dolori forti al petto.

La moglie Tania, infermiera del San Salvatore, ha subito capito la gravità di quel malore e ha allertato il 118. Prima il ricovero a Pesaro in Emodinamica e poi ad Ancona dove poco dopo era stato trasferito in eliambulanza a Torrette dove poi è morto intorno alle 11.

In poco tempo la notizia si è diffusa in città, dove era conosciuto da tutti. Oltre alla moglie Tania, lascia la figlia adolescente Maria Giulia, mamma Rosy e la sorella Annalisa.

Anche il sindaco Andrea Biancani esprime cordoglio. «Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Alessandro Ugolini, figlio del professor Marcello Ugolini, storico primario di Pneumologia dell’ospedale di Pesaro, scomparso nel 2020 a causa del COVID-19. Con Alessandro ci eravamo sentiti l’ultima volta il 15 agosto. Era una persona che aveva l’abitudine di scrivermi e chiamarmi, sempre con delicatezza e senza mai essere invadente; lo faceva in punta di piedi, condividendo il suo punto di vista interessante e costruttivo.

Alessandro aveva molte idee per la città, che condivideva con l’unico intento di contribuire positivamente alla vita di Pesaro. Profondamente legato alla sua comunità, ha sempre mostrato grande attenzione verso le persone più fragili e sui temi sanitari, offrendo sempre il suo prezioso sostegno. Per me era anche un amico. Tra noi c’è sempre stata sintonia e rispetto, e anche se non ci si vedeva spesso, sentivo la sua vicinanza attraverso i tanti messaggi che ci scambiavamo. La città perde una bella persona, e io con lei. Il mio pensiero va alla sua famiglia, all’amata moglie Tania e alla figlia, Maria Giulia, che adorava e di cui mi parlava spesso con grande orgoglio. Un abbraccio anche a tutti gli amici e a chi gli voleva bene».

Si unisce alla voce di Biancani anche quella dell’ex sindaco di Pesaro e candidato alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci: «Il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia e ai cari di Alessandro Ugolini che, purtroppo, ci ha lasciati. Conoscevo bene Alessandro e apprendere la notizia della sua prematura scomparsa mi rattrista molto. È sempre stata una persona forte, determinata, generosa e propositiva per la città e per tutta la comunità pesarese. Un sentito abbraccio a sua moglie Tania, alla figlia Maria Giulia, alla madre Rosy e a sua sorella Annalisa».