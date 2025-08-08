Tragedia sui binari a Pesaro, investito da un treno merci

Un uomo barcollava e ha perso il controllo finendo sotto il treno in transito. Altro dramma sempre a Pesaro a villa Baratoff dove un 48enne è stato trovato morto in camera

PESARO – Doppia tragedia, una in stazione e una a Villa Baratoff. Il primo fatto riguarda un uomo marocchino tra i 35 e i 40 anni, senza fissa dimora.

Era sceso sui binari barcollando, in stato di ebbrezza, ma in quel momento non si è accorto dell’arrivo del treno merci che sfrecciava in transito. Il macchinista non ha fatto in tempo a fermarsi e l’impatto è stato fatale.

È successo intorno a mezzanotte di giovedì. È stato visto camminare e poi scendere e tentare di attraversare i binari. In quel momento era in servizio una guardia giurata che ha gridato allo sconosciuto di togliersi dai binari. Ma non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata in un attimo sul binario 2. Il merci si è fermato, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza mentre la polizia ferroviaria si occupava della dinamica. La vittima non è stata ancora identificata. Con sè non aveva documenti nè altro che potesse identificarlo, al di là di una busta contenente del cibo e alcuni vestiti che lasciano supporre che non avesse un luogo dove andare.

Altro dramma a Villa Baratoff, struttura di accoglienza gestita dall’associazione Laudato Sì che un tempo ospitava i missionari comboniani. Uno degli ospiti della struttura, un 48enne, è stato trovato morto in camera. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma il personale in servizio non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Per quanto riguarda le circostanze della morte dell’uomo gli inquirenti ipotizzano cause naturali, ma il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.