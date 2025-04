Montelabbate, con l’auto contro un traliccio: Luca è morto a 23 anni

MONTELABBATE – Terribile incidente stradale nella notte di Pasqua a Montelabbate dove è morto Luca Cardellini, 23 anni. L’auto condotta dal giovane è finita fuori strada ed è andata a schiantarsi contro un palo della luce.

La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta alle 3:15 circa a Montelabbate. Il conducente della vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo uscendo di strada urtando contro un traliccio elettrico. La squadra VVF sul posto, in collaborazione con il personale del 118, ha estratto la persona poi dichiarata deceduta dal medico. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.



Luca, residente a Montelabbate, era un punto di riferimento per il Pesaro Rugby: mediano di mischia e istruttore per i piccolissimi dell’under 6.

Il Pesaro Rugby, ha scritto un post a ricordo del 23enne.

«Una notizia che non avremmo mai voluto avere. Questa notte è venuto a mancare Luca, un ragazzo che aveva il giallorosso tatuato nel cuore, cresciuto prima nelle Formiche Rugby Pesaro e poi nella Pesaro Rugby. Un nostro compagno, un nove che nonostante la sua stazza non si era mai tirato indietro in uno sport di giganti, che nonostante i tanti infortuni non aveva mai smesso di lottare e si era sempre rialzato, col suo sorriso sempre acceso e la sua presenza costante al campo. Sempre disponibile con i bimbi del minirugby come fanno solo i cuori più puri. Fai buon viaggio Luchino!».