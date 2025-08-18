Montelabbate, cade in casa e si rompe una gamba: persona evacuata dai vigili del fuoco

MONTELABBATE – Questa mattina 18 agosto i Vigili del fuoco sono intervenuti a Montelabbate per prestare assistenza a una persona caduta all’interno della propria abitazione, riportando la frattura di un arto inferiore.
A causa dell’impossibilità di effettuare il trasporto al piano terra con le consuete modalità, la squadra VVF di Pesaro ha utilizzato l’autoscala, dotata di apposita barella fissata al cestello, per consentire l’evacuazione in sicurezza. La persona è stata quindi affidata al personale sanitario del 118 per il trasferimento in ospedale.