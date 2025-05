Erano accatastati in un’area di uno stabilimento industriale, in parte direttamente sul terreno, in assenza delle autorizzazioni ambientali previste

MONTELABBATE – Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, nell’ambito di un’attività di polizia ambientale, condotta in sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, ha individuato e sottoposto a sequestro, nel Comune di Montelabbate (PU), un’area di 343 m² sulla quale erano presenti rifiuti industriali di vario genere, classificati pericolosi e non.

In particolare, i finanzieri, nel corso dell’attività di monitoraggio degli insediamenti industriali insistenti nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, hanno individuato la presenza di un’ingente quantitativo di rifiuti in evidente stato di abbandono, esposti agli agenti atmosferici.

Montelabbate: su 343 metri quadrati, oltre 200 tonnellate di rifiuti. Altro sequestro della Finanza

L’attività di controllo presso l’azienda proprietaria dell’area interessata, ha consentito di appurare che gli stessi, costituiti prevalentemente da fusti contenenti vernici e solventi, materiale ferroso, scarti di legno, scarti di lavorazioni industriali con residui di polvere da sabbiatura e altro materiale in plastica, erano accatastati in un’area di uno stabilimento industriale, in parte direttamente sul terreno, in assenza delle autorizzazioni ambientali previste dal Testo Unico in materia ambientale e per i quali erano stati superati sia i limiti temporali, che quelli quantitativi per il deposito temporaneo di rifiuti.

L’area adibita a deposito abusivo, avente una superfice complessiva di 343 m² e i rifiuti ivi depositati per un totale di oltre 200 tonnellate, sono stati sottoposti a sequestro e il responsabile legale dello stabilimento è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pesaro per l’ipotesi di reato di “gestione di rifiuti non autorizzata”, fattispecie punita dal Testo Unico Ambientale.

L’attività, alla quale ha partecipato il personale ARPAM di Pesaro, proseguirà con gli accertamenti analitici volti a qualificare la natura dei rifiuti speciali abbandonati, al termine dei quali, sarà dato corso alle previste operazioni di bonifica.

Tale attività di servizio testimonia l’impegno sinergico dei Reparti della Guardia di Finanza, finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia ambientale, nonché a tutelare il territorio delle Marche.

Si evidenzia che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, le ipotesi di accusa dovranno essere valutate ed eventualmente trovare conferma nel proseguo del processo, dovendosi presumere l’innocenza dell’indagato sino all’irrevocabilità dell’eventuale sentenza di condanna.